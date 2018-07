Blocher et son trésor Hodler

À quel moment l’art, la culture, l’intérêt pour la peinture, apparaissent dans votre vie?



L’art, la musique – surtout Mozart – m’ont toujours intéressé. Mais je n’ai pas toujours eu l’argent pour des œuvres originales. Quand je me suis marié, nous avions des posters à la maison. Après, quand j’ai eu plus d’argent, j’ai eu la possibilité d’acheter des tableaux. J’ai commencé deux fois une collection. D’abord, en tant que manager avec un bon salaire, j’ai acquis quelques Anker et Hodler très simples. Ensuite, pour acheter la compagnie Ems-Chemie AG en 1983, j’ai tout dû vendre. Notre maison, mes tableaux. Nous n’avions plus rien. Ensuite, j’ai recommencé, en achetant parfois des œuvres qui avaient été les miennes! J’ai racheté, mais malheureusement plus cher! Je trouve que l’art et la culture, c’est très important. Toutes les grandes entreprises donnent beaucoup d’argent au football, au sport, mais nous avons toujours soutenu des choses culturelles: le théâtre, les films, la musique. Nous avons créé la Fondation Musikinsel Rheinau et gérons un grand centre musical dans un couvent baroque.



Pour vous, issu d’un milieu modeste, ces valeurs étaient familiales?



Dans notre famille, la culture était très importante. J’ai par exemple trois frères et sept sœurs et tous ont joué d’un instrument de musique. Mon père était très intéressé par l’art et je crois que cela remonte donc à mon enfance. Il nous disait de regarder Anker et Hodler. Nous avions une belle salle pour les fêtes d’anniversaire avec un piano au-dessus duquel il y avait la copie d’un Hodler avec le Léman et les montagnes.



Il vous appartient désormais?



Non, malheureusement. Jusqu’à présent je n’ai pas eu l’occasion d’acheter l’original. Mais on ne sait jamais… C’est peut-être lui qui m’a donné l’impulsion.



À voir vos œuvres, on ne s’étonne pas des Anker, avec leur côté conservateur et l’image de la Suisse du passé qu’ils portent. Mais Hodler est très différent: c’est votre penchant moderniste?



Oui, c’est le début. Anker a, lui, longtemps hésité entre le style moderne et traditionnel, même s’il a connu de grands peintres de son temps comme Monet, Cézanne, Gauguin et Van Gogh. De son côté, Hodler a ouvert la voie du modernisme. D’autres peintres modernes me plaisent (ndlr: on a aperçu un Segantini et un Amiet), mais on ne peut pas tout collectionner. Je veux me concentrer sur la peinture suisse du XIXe et du début XXe. Vous savez, ceux qui disent qu’Anker c’est quelque chose pour Blocher, c’est qu’ils ne comprennent pas Anker, et puis pas Hodler non plus. Troisièmement, ils ne connaissent pas Blocher!



Avez-vous constitué votre collection pour que cette partie du patrimoine demeure en Suisse?



Ce n’est pas si important, même si je suis heureux que ces tableaux soient ici. J’ai lu qu’un Chinois avait acheté une sculpture de Giacometti pour 150 millions de dollars et on lui a demandé pourquoi. Il a répondu que c’était la sculpture la plus chère du monde et que, à ce titre, il voulait la posséder. Si c’est ça la motivation, elle ne me plaît pas.



Avoir beaucoup acheté Anker et Hodler a dû faire monter leur cote?



Ce n’est pas seulement à cause de moi. Mais les prix des Hodler et des Anker ont beaucoup augmenté ces 30 dernières années. Hodler s’est imposé sur le marché international et c’est à ce niveau que les cotes augmentent. Mais cela peut aussi changer, l’art ne fait pas que monter. Cela dépend des préférences des collectionneurs. Un tableau n’a pas de prix. Si deux le désirent, il est cher. S’il n’y en a qu’un, il n’est pas très haut et s’il n’y en a aucun, il ne vaut rien. Mais le prix n’est pas la motivation. Je n’achète pas un tableau dans l’espoir que sa valeur soit plus grande dans dix ans.