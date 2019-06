Le stress et la peur au bout du fil

«L’un des pires appels que j’ai reçus, ça a été lors d’un incendie d’un chalet. La femme qui me parlait ne pouvait pas sortir de chez elle. Elle est morte alors que j’étais au téléphone avec elle.» Encore aujourd’hui, l’adjudant Francesco est marqué par ce souvenir glaçant. Il fait partie des 28 policiers qui répondent jour et nuit aux appels au 117, le numéro d’urgence de la police.



Le Centre d’engagement et de transmission (CET), c’est son nom officiel, est le centre névralgique de la police cantonale, là où sont reçus les appels et d’où sont coordonnées les équipes sur le terrain.



Le travail des régulateurs est particulier, à force d’entendre toute la journée des appels au secours plus ou moins urgents, parfois graves, voire traumatisants. Une réalité identique chez les centralistes du 118 (le numéro des pompiers) à Pully, du 144 (les ambulances) à Lausanne et de la Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) à Lausanne également. Stress, parfois burn-out, voire traumas, les appels au secours peuvent avoir des effets importants sur ceux qui répondent au téléphone.



Délai de 90 secondes chez les ambulances et trois minutes chez les pompiers



L’an dernier, le député socialiste Alexandre Rydlo s’en est inquiété. Le Conseil d’État lui a répondu que tous ces professionnels sont formés à la gestion des appels difficiles et du stress, et qu’ils peuvent bénéficier de rencontres de débriefing. D’ailleurs, le projet de regrouper à la Blécherette les centrales du 117, du 118 et du 144 doit améliorer leur confort de travail.