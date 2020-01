En jeu vidéo, la grande Histoire navigue entre romance et vérité

«Apprendre l’histoire avec l’un des jeux vidéo les plus célèbres du monde». La couverture du dernier bouquin consacré à la série de jeux vidéo «Assassin’s Creed», paru aux Éditions Les Arènes fin 2019, offre un programme alléchant. Sur plus de 400 pages, des spécialistes racontent la grande histoire qui entoure chaque opus de ce jeu de stratégie, dont le réalisme graphique à couper le souffle plonge le joueur dans plus de 2500 ans d’histoire. Il incarne le plus souvent un membre de la Confrérie des Assassins, aux prises avec les Templiers.



Mais concrètement, peut-on véritablement apprendre l’histoire grâce aux jeux vidéo, fussent-ils visuellement ultraprécis? Secondés par des équipes d’historiens maison, les développeurs d’Ubisoft notent aussi les limites de l’exercice. Historiens et médiateurs culturels spécialistes des jeux vidéo aussi. En gros, ces derniers permettent de plonger dans l’ambiance d’une époque et de mieux la comprendre, de se familiariser avec les technologies et les objets d’une période, et de mieux en connaître les logiques et la pensée. Et chaque univers donne une image de l’histoire à travers un filtre idéologique qui lui est propre.