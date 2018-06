Catholique pratiquante et socialiste, la vaudoise se fait régulièrement charrier par ses camarades de parti. «Ils se moquent de moi et de mes bondieuseries. Je leur répond simplement qu’ils pourront revenir quand ils rempliront des stades et lorsqu’en politique aussi nous aurons réussi à répondre au besoin de sens des gens». Mais pas de stade aujourd’hui. Simplement un face à face dans un bureau du Vatican. Que pourrait-elle bien lui dire ? Lui parler de son message rebelle sur les migrants ou la pauvreté? Qu’il pourrait aller plus loin sur les questions sociétales, comme les divorcés ou la pédophilie des prêtres? Un mot plus personnel pour lui apprendre qu’ado, elle est marquée par Jean-Paul II et ses rassemblements pour la Jeunesse? Son tour arrive. Un regard. Une poignée de main. Deux sourires. «Rencontrer le pape, c’est merveilleux et frustrant. Tout va très vite et le protocole ajoute une dose de stress.».



A la sortie de cette rencontre furtive, elle prend son téléphone portable et publie sur Facebook, «Non mais j'ai un peu honte de faire ça. Mettre ma propre photo sur Facebook. Mais là, je ne peux pas résister. C'était ce matin. Rencontre de la délégation officielle de la Suisse avec le Pape. Je me sens ridiculement une groupie mais ça fait rien. Avec le Président de la Confédération Johannes Schneider Amman qui faisait les présentations»



D’ou vient cette admiration pour le pape François ? «Il a un côté libertaire. Très rock n’roll. Ce n’est pas un pape qui est dans la morale. Il nous dit que l’on peut avoir des défauts. C’est un pape du vivre ensemble et non du repli identitaire. Ces actions pour les plus pauvres rejoignent mon action politique. Mais il ne faut jamais perdre son sens critique. Aujourd’hui, je suis assez forte pour réfléchir avec le pape et ne pas juste le suivre en groupie. Ce sens critique devrait être au cœur de toutes les religions».