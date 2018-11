Audi, BMW, Mercedes-Benz. Ce premier graphique est limpide, ces trois marques dominent sur la Riviera. Des marques qui se revendiquent «premium» et affichent des prix à l’avenant.



Le clivage est extrêmement net. La part de ces voitures est deux à trois fois plus élevée le long du lac Léman que sur le reste du territoire genevois et vaudois. À l’extrême, la proportion de ces trois marques est six fois plus élevée dans certaines communes du bord du lac que dans le Nord vaudois.



Les localités avec la plus grande proportion de premium germaniques se trouvent entre La Côte et Genève (Dully, Founex, Tannay, Crans-près-Céligny, Cologny, Pregny-Chambésy).



À noter que ces chiffres sont extraits des données des immatriculations et ne prennent en compte que la marque des voitures de tourisme. Le modèle et l’âge des véhicules ne sont donc pas pris en compte.