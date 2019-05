«Ma passion: lancer des haches»

Au bout d’une dizaine de minutes de marche dans la forêt des hauts de Jongny, les promeneurs débouchent dans une clairière où trônent un chalet, une table, un gril et quatre cibles de bois. Un paradis pour fans de tir à l’arc? Non. Ici se retrouvent les membres du seul club romand de lancer de hache.



C’est un sport encore méconnu et le «Axe Throwing Riviera» ne regroupe qu’une quinzaine de membres. La soirée débute vers 18h et les lancers de hache s’enchaînent entre deux saucisses et trois chips. Les plus courageux doivent effectuer 36 lancers car ils participent au championnat international qui réunit les scores sur Internet.



«Une arme? Non, une hache n’est pas une arme. C’est un outil», explique David, l’un des cofondateurs du club. «Mais il faut respecter des règles de sécurité pour la lancer. Il est par exemple interdit d’aller chercher sa hache si l’un des lanceurs ne l’a pas encore tirée.» Une quinzaine de minutes plus tôt, lorsqu’il est sorti de sa voiture en lisière de forêt, il a troqué son costume et ses chaussures de responsable de centres commerciaux pour un t-shirt, une chemise à carreaux rouges et une casquette.



Car ni lui, ni aucun autre lanceurs de la soirée n’est un bûcheron, contrairement au stéréotype associé à ce sport. Ce soir-là, les lanceurs s'appellent Gian-Pasquale le peintre en lettres, Vincent le graveur et même Sabina l’éducatrice sociale.