À Paris, chaque nuit, des maraudes pour sortir les enfants de la rue

Face à cette situation d’urgence, l’organisation Médecins sans frontières (MSF) a décidé d’agir, un peu en marge de ses habituelles prérogatives. Elle a mis en place un programme d’aide qui pallie «les intolérables carences de l’État», comme l’exprime Corinne Torre, cheffe de mission de MSF-France. Un centre de jour a été ouvert à Pantin, dans le nord-est de Paris, en décembre 2017. Il repose sur quatre piliers d’aide pour ces adolescents: soins médicaux, soutien psychologique, consultations juridiques et animations sociales.





Des jeunes attendent de l'aide dans le centre de Pantin de MSF (photo: MSF)



Dans son centre de jour, en marge du soutien médical, psychologique et juridique, l'organisation propose aussi des activités sociales. (MSF)



«On voit arriver des enfants meurtris à bien des égards», explique Corinne Torre. «Sur le plan médical, les problèmes très courants sont d’ordre dermatologique et intestinal. Mais on voit aussi souvent des fractures et des hépatites, on a quelques cas de tuberculose et même de HIV. Et quelques histoires effrayantes, comme ce jeune qui se trimbalait avec une balle dans le ventre depuis deux ans.» Tous ont besoin de beaucoup parler, traînant le poids de nombreuses violences, souvent vécues au pays d’origine, durant leur long périple et à l’arrivée par la non-reconnaissance de leur statut d’enfant, souligne Corinne Torre.



Ce mardi, à Pantin, c’est devant la porte des conseillers juridiques de MSF que s’est constituée la file d’attente. À chaque fois, la même histoire: Moussa et Diogo (prénoms fictifs) viennent respectivement du Mali et de Guinée. Moussa nous dit qu’il a 16 ans, ce dont il est difficile de douter au faciès. Il devait arriver en Europe avec son oncle, mais il l’a vu mourir en mer. Diogo a 15 ans. Et quatre mois, précise-t-il. Leur sort, défavorable, a été réglé pour l’heure en quelques minutes au DEMIE. Eux aussi se retrouveront devant le juge. Ils ne savent pas où ils vont dormir ce soir.









Déboutés en première instance dans leur reconnaissance de minorité, des jeunes peuvent rester durant des mois sans statut. Une attente difficile à gérer. (MSF)