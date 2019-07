Estampillé «Institut de physique de l’Université de Berne», le dispositif est une expérience scientifique visant à mesurer le vent solaire et à récolter les matériaux qui le composent. Le vent solaire, c’est ce flux de particules qu’envoie notre étoile à travers l’espace. En déviant autour de la Terre en suivant les lignes de champ magnétique, elles provoquent les aurores boréales. Mais avec la magnétosphère qui fait office de bouclier, la majeure partie de ce vent ne nous parvient pas. «Il n’est donc pas possible de le mesurer sur Terre», explique le Pr Johannes Geiss, 92 printemps aujourd’hui.



Directeur de l’Institut de physique de l’Université de Berne dans les années 60, le scientifique et son équipe ont conçu le Solar Wind Composition Experiment (SWC). Voilà le dispositif embarqué pour le premier alunissage de l’histoire. Mais pour que les résultats de l’expérience soient probants, elle devait être en place le plus longtemps possible, raison pour laquelle le mât a été planté avant la bannière étoilée. «La NASA aurait évidemment préféré que le drapeau américain soit déployé en premier, mais alors le temps d’exposition pour récolter le vent solaire aurait été trop court», se souvient Johannes Geiss, qui a dû déployer des trésors de persuasion et qui a pu compter sur de solides soutiens parmi les scientifiques américains pour décrocher cet honneur.



L’expérience, qui duré 77 minutes, a permis de mesurer deux isotopes: le deutérium et l’hélium-3, nés dans l’espace quelques minutes après le big bang. Partant, c’est la quantité de matière contenue dans l’Univers qui a pu être estimée. Une vraie prouesse, qui marquait le début de l’excellence helvétique dans le domaine spatial. Mais, en pleine course à l’espace, dans une démonstration de puissance que les États-Unis voulaient la plus visible, la seule expérience non américaine embarquée se devait d’être la plus neutre possible. «Il ne devait y avoir aucune croix suisse», confirme Johannes Geiss.