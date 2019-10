La pizza fait tourner la tête des Vaudois

Sous sa forme actuelle, la pizza n'a pas d'autre origine que napolitaine. La plus vieille pizzeria du monde naît en 1738 à Naples. C'est alors un simple comptoir où les passants viennent acheter un morceau de pizza. La première pizzeria ouvre un siècle plus tard. Rue Port'Alba à Naples, le restaurant à l'enseigne de l'Antica Pizzeria Port'Alba existe toujours.





C'est en dialecte napolitain en 1535 que le mot pizza acquière sa popularité. Un conte populaire écrit en 1634 fait ainsi mention d'un pain de garde garni nommé pizzela qui pouvait être sucré ou salé. La plus proche de celles que nous connaissons aujourd'hui est la pizza bianca mastunicola, qui n’est alors qu’une pâte enduite de saintdoux et garnie d'un peu de fromage et d'herbes dont le basilic. Le petit peuple de Naples, les lazzaronis, mange cette pizza blanche dans la rue. Tandis que dans les palais, les nobles et bourgeois s'attablent autour d'un plat de pâtes, des macaronis à la sauce tomate, qui n'étaient pas à la portée de toutes les bourses. La rue qui regarde en l'air et admire ces belles personnes va alors teinter son quotidien de ce noble rouge. La pizza bianca se recouvre de sauce tomate, cette purée d'un fruit qui débarque dans la botte au XVIe sicèle. La pizza rossa est née de ce mariage.



Le mot pizza apparaît en dialecte napolitain en 1535. Il dérive d'un mot latin qui désignait une galette. La pizza la plus populaire, aux couleurs du drapeau italien (tomate,mozzarella, basilic) a été baptisée pizza Margherita. Un prénom de femme pour une belle italienne. Ce nom provient d'un supposé récit historique du XIXe siècle.







Umberto 1er, alors roi de Savoie, aurait voulu rallier les Napolitains à sa cause, celle de l'unité italienne. En visite à Naples avec sa femme en juin 1889, il aurait souhaité goûter une spécialité locale. Pour faire honneur au roi, l'une des pizzas qui lui a été présentée, aurait été appelée Margherita, en l'honneur de son épouse née Margherita Teresa Giovanna. Cette histoire est sans doute un mythe qui participe au récit national de l'unité italienne, avec le rattachement de Naples au Royaume d'Italie dans la deuxième moitié du XIXe siècle.



